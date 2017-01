Ashley Graham, doccia senza veli a bordo piscina

Primo nudo dell'anno per Ashley. In vacanza con il compagno Justin Ervin, che la immortala mentre si fa la doccia senza veli, la modella lascia intravedere le forme del seno bombastico e una parte delle curve del lato B. Nella meravigliosa cornice delle Seychelles, la Graham attende l'arrivo del 2017 con una sequenza di scatti hot a bordo piscina sfoggiando fiera le sue linee burrose.

Festeggiato il Natale in Senegal la modella oversize brinda al 2017 in dolce compagnia alle Seychelles lasciandosi coccolare dal resort di lusso che la ospita. Di fronte a una vista da cartolina si concede una doccia completamente nuda entrando in sintonia con la natura selvaggia del luogo. Uno scatto incandescente al quale i fan di Instagram non restano indifferenti, quasi 152 mila visualizzazioni in meno di un giorno.



L'ultimo topless social della Graham risale a ottobre quando, in Messico con le amiche, ha spento 29 candeline.