Ashley Cole, il calciatore inglese aveva visto giusto, la sua ex è una tipa... audace

Per la sexy e audace Pascal Craymer, ex del calciatore inglese Ashley Cole, vestirsi è un concetto... astratto. Sorpresa all'uscita di un locale della City, dopo una festa di compleanno, la modella ha sfoggiato il suo esagerato nude look. Addosso un abito verde svolazzante completamente aperto sui fianchi e sul décolleté e con una striscia di stoffa tra le gambe. Sotto... ovviamente niente.

Per i paparazzi un servizio da non perdere. Flash puntati sul seno in libertà, ma anche sul lato B apparentemente privo di slip.



Insomma un look a dir poco vistoso ed eccentrico, ma soprattutto molto osè. Pascal ha accennato qualche gesto pudico per coprire le sue ostentate nudità, ma con poca convinzione. Mostrare le sue sexy curve completamente scoperte sembrava la mission più importante della serata. Perfettamente riuscita.