05:30 - Con Matteo Guazzo è finita, dopo nemmeno sei mesi, ma Antonella Mosetti non si perde d'animo. Eccola in tenuta "da cacciatrice", shorts super corti, tacchi e canotta, sexy e seducente. Sembra che la ricerca del "sostituto" sia già cominciata.

Sembrava dovesse essere per sempre e invece non ha funzionato. "E' un brutto momento, si sono rotte delle sinergie - confessa la Mosetti a Social Channel - probabilmente non gli ho dato il 100% ma ho tante priorità". E pensare che appena dieci giorni si dichiaravano amore eterno a suon di cinguettii: mazzi di fiori, baci appassionati e coccole in famiglia. I due sembravano inseparabili e nessuno poteva pensare che stessero per scoppiare. Per ora "silenzio stampa", gli interessati non parlano. Il look di Antonella però è più che eloquente.