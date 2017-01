Nina Moric è incinta?

05:39 - Altra cicogna in arrivo nel dorato mondo dello showbiz? Questa volta a mostrare curve e rotondità sospette è Nina Moric. Fotografata da Novella 2000 la showgirl a Milano in compagnia del neo marito Massimiliano Dossi, continua a toccarsi il pancino...

Reduci da un brutto incidente dal quale sono usciti "miracolati", come spiega lei stessa in un cinguettio su Twitter, la Moric e Dossi sembrano voler bruciare le tappe. Matrimonio lampo con rito buddista in Cambogia, dopo un fidanzamento di soli due mesi, ad agosto e adesso anche un bebè. Nina e Massimiliano fanno sul serio. E lei pare addirittura aver modificato il suo profilo "sociale", niente più apparizioni esagerate e al limite della trasgressione, niente più scatti bollenti su Twitter.



Insomma la spiritualità buddista sembra averle fatto trovare la giusta e retta via. Insieme a Dossi: "Le nostre anime si sono incontrate e abbiamo voluto fissare nel cuore la nostra unione spirituale". Questo aveva detto la showgirl, ex di Fabrizio Corona subito dopo le nozze. E l'unione tra i due è non solo spirituale, ma anche e soprattutto fisica, visti i baci e le tenerezze che i due si scambiano mentre fanno shopping per le vie di Milano. Con loro anche il piccolo Carlos, figlio della Moric e di Corona. Al quale, se le voci saranno confermate, mamma Nina darà presto un fratellino o una sorellina.