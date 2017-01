La settimana delle stelle

Tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

28/9/2013

foto Instagram

Dolce attesa a casa Felberbaum-De Rossi: il pancino di cinque mesi inizia a vedersi. Continuano i rumors che vorrebbero Cecilia Rodriguez la prossima sposina della famiglia mentre il matrimonio di Belen continua ad essere più social che mai. Storie in crisi invece per Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis: a un anno dalle nozze i due sarebbero già in rotta...

LUNEDI' 23 SETTEMBRE



Belen e Stefano De Martino, l'album delle nozze



Nicolas Vaporidis-Giorgia Surina: coppia già al capolinea?



MARTEDI' 24 SETTEMBRE



Elisabetta e quel lato B da... urlo!



Guendalina Canessa, che capitombolo!