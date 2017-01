Stefano De Martino in mutande per Belen

La showgirl ammira il suo "velino"

27/9/2013

foto Instagram

A una settimana dalle nozze Stefano De Martino mostra al popolo social chi in famiglia porta i... boxer. Nell'era dei velini eccolo a torso nudo, in stile David Beckham, per uno shooting pubblicitario. Belen risponde dal suo profilo con una serie di scatti in cui sembra guardare ammaliata il suo personale "velino".

Posare mezzo nudo a Stefano sembra piacere parecchio e non è la prima volta che il ballerino si denuda per postare scatti piccanti su Instagram o Facebook. Il "physique du role" non gli manca proprio, addominali scolpiti, bicipiti scultorei.



Belen sembra apprezzare le doti fisiche del suo neo.maritino e sul suo profilo posta una serie di scatti sognanti, bella e sensuale più che mai, in cui pare ammirare ammaliata e innamorata il suo giovane velino. Del resto in un'era in cui sul bancone di Striscia bei ragazzoni seminudi hanno sostituito le fanciulle scosciate, cosa c'è di più bello che avere un compagno bello e aitante che si mostra tutte o quasi le sue grazie.