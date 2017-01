Antonella Mosetti: "Con Matteo Guazzo è finita"

05:24 - Sembrava dovesse essere per sempre e invece... Tra Antonella Mosetti e Matteo Guazzo è finita dopo appena sei mesi. Lui aveva conquistato tutti, figlia di lei compresa, ma qualcosa non ha comunque funzionato. "E' un brutto momento, si sono rotte delle sinergie - confessa la Mosetti a Social Channel - probabilmente non gli ho dato il 100% ma ho tante priorità".

E pensare che appena dieci giorni si dichiaravano amore eterno a suon di cinguettii: mazzi di fiori, baci appassionati e coccole in famiglia. I due sembravano inseparabili e nessuno poteva pensare che stessero per scoppiare.



La Mosetti chiede un "silenzio stampa" e, dopo la dichiarazione ufficiale, cinguetta: "Non mi piace parlare della mia vita privata, e se qualche volta l'ho fatto è per altri fini. Vi chiedo gentilmente di non domandarmi nulla". Guazzo, dal canto suo, risponde "Alla fine il tempo dirà chi aveva ragione!". A quanto pare è stato un finale piuttosto burrascoso...