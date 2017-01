Elisabetta Canalis sfoggia addominali da 10 e lode

01:28 - Alza la t-shirt e mostra addominali e uno scorcio di reggiseno: "Basta Lampados! L'abbronzatura che non rovina la pelle è spray. Io l'ho appena provata...". Chi è la showgirl, abbronzata e dal ventre scolpito che posa davanti al bancone di un bar?

Fanatica del Krav Mag, un sistema di autodifesa e combattimento ravvicinato, Elisabetta Canalis si allena ogni giorno e pare essere molto orgogliosa del suo fisico scolpito. Gli addominali sono il suo fiore all'occhiello. Così eccola su Instagram, davanti al bancone di un bar, mentre alza la maglietta e mostra il suo ventre piatto e scultoreo.



In realtà Eli è più concentrata sul tema abbronzatura, spray in questo caso. Addio alle lampade cinguetta: "Basta Lampados! L'abbronzatura che non rovina la pelle e' spray Io l'ho appena provata". Ed et voilà il risultato, su la t-shirt e guardate che colore! Di ritorno da un centro cosmetico a Milano il Cosmetics, l'ex velina "pubblicizza" la tintarella da spruzzarsi addosso. Accompagnata dall'ormai onnipresente amico Pietrino, Eli ne deve aver fatto una scorta per il lungo inverno che l'aspetta. Se non potrà stendersi sotto il sole di qualche isola esotica, a darle il bel colore ambrato dell'estate ci penserà uno spray...