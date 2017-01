Federica Pellegrini, Nina Moric e gli slip in vista

01:46 - Lo spacco troppo profondo di Nina Moric, il costume birichino di Federica Pellegrini, l'accappatoio malizioso di Caterina Balivo, la ceretta intrigante e “intima” di Ana Laura Ribas, la seduta scosciata di Kelly Brook. Basta poco perché le vip mettano in mostrano la biancheria intima: colpa del vestito osé, della mossa azzardata o delle circostanza pericolosa alla fine eccola con le mutande in vista.

In estate sono gli abitini corti o i parei a creare situazioni imbarazzanti, ma anche quando le belle dello showbiz tornano in città finiscono per mettersi in mostra un po' troppo. Nina Moric, paparazzata da Novella 2000 mentre fa shopping con il marito Massimiliano Dossi, per colpa di uno spacco troppo profondo, sfoggia gli slip.



Esordio sexy in passerella per Federica Pellegrini che mostra il bikini con grande sex appeal, ma è al mare con le amiche che svela i suoi punti più intimi. Beccata in una posa hot, la nuotatrice mostra un panorama molto intimo.



E che dire di Caterina Balivo? Dopo aver postato su Instagram le sue foto dal parrucchiere in short scosciatissimi, si fotografa davanti allo specchio: addosso ha solo un accappatoio bianco sotto il quale si intravedono gli slip. Mutande in bella vista anche per Kelly Brook mentre si siede sull'auto con un vestito cortissimo e per Ana Laura Ribas sul lettino dell'estetista.