Richard Gere,ufficiale,gentiluomo e... single

E' finita la storia d'amore con Carey Lowell

26/9/2013

foto Olycom

Carey Lowell e Richard Gere si sarebbero lasciati. I due, insieme da quasi vent'anni, avrebbero capitolato a causa dei loro stili di vita troppo diversi. Carey, bisognosa di vita mondana, mal tollererebbe la visione buddista di Richard, che ormai si è votato alla tranquillità e alla meditazione. La coppia si era sposata nel 2002 a due anni dalla nascita del figlio Homer.



Tutti e due hanno alle spalle dei matrimoni felici. Lui era stato sposato quattro anni con Cindy Crawford mentre la Lowell vanta ben due divorzi: uno con il fotografo John Stember e l'altro con l’attore Griffin Dunne.



Secondo Page Six i due vivrebbero separati già da tempo e nulla sembra far sperare in un loro riavvicinamento. Lei vuole tornare sotto le luci della ribalta, lui sembra aver raggiunto la pace dei sensi. Pare che Richard sia destinato ad essere innamorato "per sempre" solo nei suoi film...