Nicole Minetti in topless a Ibiza?

L'ex consigliera s'infuria su Instagram: "Quella non sono io"

26/9/2013

foto Novella 2000

Un topless mozzafiato e un po' di pancetta. Novella 2000 pubblica scatti inediti di Nicole Minetti in spiaggia ad Ibiza, seno al vento, ma l'ex consigliera interviene, rompendo il silenzio social e dicendo: "Quella non sono io"...

La delusione e lo shock post condanna nel processo "Ruby bis" l'hanno condotta ad Ibiza, nel buen retiro dell'amico Giuseppe Cipriani sull'isola dei vip. Di lei non si sa più molto, niente foto su isocial, niente eventi mondani. Poi ecco gli scatti di Novella 2000, che ritrarrebbero l'ex consigliera regionale in topless e un po' di pancetta, sintomo di un rilassamento generale. Ma bastano poche ore e Nicole rompe il silenzio social per "smontare" lo scoop del settimanale: "Tengo a precisare che la signorina nelle foto non sono io. Non ho parole per la figuraccia fatta dal giornale in questione. Magari accertarsi che le persone che si pubblicano siano effettivamente quelle non sarebbe una cattiva idea. Buona giornata a tutti!", scrive infuriata l'ex igienista. Nicole è tornata!