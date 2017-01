Lapo e Bianca, passeggiata romantica a Milano

Trasparenze audaci e sguardi complici

26/9/2013

foto Novella 2000

Lapo Elkan e Bianca Brandolini d'Adda passeggiano insieme nella notte. Abito bianco di pizzo per lei, completo elegantissimo per lui, i due sembrano aver ritrovato una certa complicità. Da quando si sono lasciati, nel 2012, ad un passo dal matrimonio, entrambi hanno avuto diversi flirt. A giudicare dalle foto scattate da Novella 2000, però, la passione tra i due sembra non essersi mai spenta davvero.



Tra i due tanti sguardi complici e gesti d'intesa, come quella mano appoggiata sulla spalla di lui con tanta naturalezza dalla bellissima Bianca. Archiviata la storia con la kazaka Goga Ashkenazi, l'erede della famiglia Agnelli sembra ritrovare il sorriso solo con la cugina. Lei, abile tentatrice, sfoggia un abito che lascia intravedere il suo corpo mozzafiato con dei giochi di trasparenze che sembrano non lasciare affatto indifferente il cugino. Da quando si è lasciata con Arun Nayar, il morettino con il quale era stata paparazzata a Rio, Bianca cerca qualcuno che riesca a farle battere il cuore davvero. E la scelta pare chiara.



Dopo la passeggiata i due si allontanano insieme sulla Fiat 500 "Principe di Galles" di Lapo. La favola moderna continua...