Vladimir Luxuria diventa una bambola

Il trans più famoso d'Italia come una Barbie

25/9/2013

foto Twitter

E' raggiante Vladimir Luxuria mentre mostra orgogliosa ai seguaci su Twitter un pupazzetto che riproduce le sue fattezze in miniatura. L'ex deputato scrive: "Sono diventata una bambola, dopo la Barbie la bambola Luxuria!". Anna Paola Concia le ha risposto: "La voglio subitoooooooooo !!!! Mai avuta una bambola nella mia vita sarebbe la prima ;-))) LOL".

In realtà, non si tratta di un lancio commerciale ma di un regalo che hanno fatto a Luxuria. Solo un'unica copia, dunque, non si può trovare nei negozi. Sui social network, Vladi non fa mancare ai fan gli scatti divertenti e ironici. Come quello in maxi maglia con disegnate le fattezze di una donna in bikini.