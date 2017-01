Melita Toniolo non è più single

L'ex gieffina confessa:"Sono innamorata e molto felice"

25/9/2013

foto Instagram

Per tutta l'estate, guardando quegli scatti social super sexy, ci si è chiesti come una con il fisico di Melita Toniolo potesse rimanere da sola. Formosa, intrigante, sorridente, pareva impossibile che non trovasse almeno uno spasimante. Ai microfoni di Tgcom24, in occasione della Milano Fashion Week, l'ex gieffina confessa:"Non sono single, anzi. Sono molto innamorata!". E scatta il toto-fidanzato.



Qualcosa nell'aria c'era, il suo mondo "social" era un pochino cambiato. Via le foto ammiccanti per lasciare spazio a foto sempre più romantiche che la ritraevano più riflessiva e quasi malinconica. "Sono stanca di essere considerata una bomba sexy. Io, poi, che non mi sento per niente attraente!", si era lamentata. Sarà. Eppure quei bikini estivi saranno difficili da dimenticare. Fortunato chi, ora, ha tutte quelle curve tra le mani...