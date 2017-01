Federica Nargi, curve al sole di Formentera

La ex velina in bikini sulla spiaggia

25/9/2013

foto Instagram

Il tramonto a Formentera, la luce che scalda il décolleté florido e perfetto, il fisico da pin-up rivolto verso le acque cristalline. Le cartoline che arrivano dall'Instagram di Federica Nargi sono davvero intriganti, romantiche e sensuali. E così mentre ci si prepara ad affrontare la stagione fredda la ex velina regala degli scorci caldi e mozzafiato di un fisico in bikini da urlo.

Lo shooting di Federica è documentato passo dopo passo via social e bastano pochi scatti del suo seno al sole o della schiena nuda per intrigare i followers. Con lei non c'è il fidanzato Alessandro Matri, ma la bella Federica è circondata da una comitiva di uomini e tanto basta per scatenare le battute. Ma la Nargi è a Formentera per lavoro e sta realizzando delle immagini per Goldenpoint, il brand di costumi di cui è testimonial. Il calciatore può stare tranquillo e ammirarla.