Vanessa Incontrada, ecco chi si rivede

Tubino nero sexy e décolleté in primo piano

24/9/2013

foto Olycom

Tubino nero al ginocchio con scollatura quadrata e décolleté nere ai piedi, sorriso smagliante e viso raggiante. Riecco Vanessa Incontrada agli eventi mondani milanesi elegante, ma semplice e fresca come sempre. Curve mediterranee ben in vista e orgogliosa di mostrare la sua taglia non scheletrica, ma decisamente sensuale. Restia a mettersi in mostra scende la scalinata dell'Arco della Pace sorridente per nascondere il lieve imbarazzo.

E' stata ospite alla sfilata di Roberto cavalli e ha condiviso il parterre con Valeria Mazza, Simona Ventura, Enzo Iacchetti e Filippa Lagerback, ma attenta alla passerella ha girato video delle modelle e si è mostrata interessata agli abiti d'alta moda. Lei ha sfoggiato un total black molto semplice, ma è stata la sua simpatia a conquistare i fan che l'aspettavano per scattare i flash.