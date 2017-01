Guendalina Canessa, che capitombolo!

La showgirl cade mentre assiste alle sfilate

24/9/2013

foto Tgcom24

Un tonfo e poi... tante risate. E' entrata così Guendalina Canessa all'evento Fashion Show Beachwear della settimana della moda di Milano. La showgirl è caduta sulla passerella mentre andava a sedersi vicino alle amiche Barbara d'Urso e Debora Salvalaggio, per godersi la sfilata. Per fortuna nulla di grave, solo una brutta botta, anche se Guenda aveva gli occhi lucidi per il dolore.



"Adesso sì che sanno tutti che sei arrivata!" ha esclamato Margherita Zanatta, ex gieffina e amica della showgirl. Guenda sorride, rassicura tutti e, ironica, ci ride su, cercando di non pensare alla sua caviglia dolorante.

Pochi giorni di recupero e via, a fare shopping con l'innamoratissimo fidanzato, Luca Marin. Prove di famiglia felice per la coppia, che porta in giro la piccola Chloe mentre Guenda indossa una maglia che esprime tutto il suo amore.