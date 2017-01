Elisabetta e quel lato B da... urlo!

Sexy shooting in intimo per la Canalis

24/9/2013

foto Instagram

Elisabetta Canalis stupisce ancora, regalando ai suoi fan scatti bollenti. Fotografata di schiena, con le mani sui fianchi, Eli indossa tacchi vertiginosi e un intimo di pizzo che lascia tutti senza fiato. La brasiliana di pizzo nero lascia scoperto il sedere tonico della showgirl, quel tanto che basta per scatenare le più piccanti fantasie erotiche. Testimonial della Lormar, di nuovo, Eli incanta tutti con il suo fisico dalle curve perfette.



Altro scatto, altro intimo. Questa volta bianco, di pizzo. E nulla viene lasciato all'immaginazione... Gambe divaricate, mani in avanti, addominali scolpiti e quelle scarpe altissime che donano alle sue gambe un tocco in più di sensualità.Felice, forse innamorata, di sicuro sempre sensuale Elisabetta sa bene come conquistare gli uomini: prendendoli per la... gola.