Fanny Neguesha e Ilary Blasi fanno il tifo

Tribune vip a Milano e Roma

23/9/2013

foto Olycom

Fanny Neguesha esulta (per poco) in prima fila al Meazza di Milano, Ilary Blasi risponde dalla Capitale, cappellino calato in testa e look casual. I vip affollano le due partite più "bollenti" del week end Milan-Napoli e il derby capitolino Roma-Lazio.

Nella tribuna dell'Olimpico ci sono anche Lorella Cuccarini e una prorompente Carolina Marconi, Carlo Verdone e un appesantito Pierfrancesco Favino. A Milano invece a è la bella Fanny Neguesha, tornata ad essere la fidanzata di Balotelli, ad "accendere" la tifoseria vip. In tribuna con lei, tra gli altri, Simona Ventura e l'immancabile Barbara Berlusconi. Mancava all'appello Raffaella Fico, ex di SuperMario e fan del Napoli...m ala sua presenza accanto alla nuova fiamma del calciatore del Milan sarebbe probabilmente stata inappropriata!