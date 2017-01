Moda Milano, le vip "guest star" alle sfilate

Dalla Parodi alla Fontana, sfoglia tutti i parterre

23/9/2013

foto Ufficio stampa

Cristina Parodi, Enzo Miccio, Ana Laura Ribas, Federica Fontana, Filippa Lagerback, Nadege, Marta Marzotto, sono solo alcuni dei personaggi in cui era impossibile non imbattersi non questi giorni di sfilate milanesi. Molte di loro erano le special guest delle più importanti sfilate e facevano incetta di interviste e flash. Icone di stile o prezzemoline della moda si sono aggiudicate tutte un posto nella top ten della fashion week milanese.

Dispensavano consigli sul look a seconda dell'evento a cui partecipavano, sfoderando un outfit perfetto dello stilista da cui erano state invitate. Le sorelle Parodi si sono divertite e sentite a loro agio alla sfilata Blumarine dell'amica Anna Molinari. Cristina è stato ospite anche da Laura Biagiotti, Simonetta Ravizza e Le Silla. Federica Fontana ha animato il parterre di Blugirl, Agogoa, Simonetta Ravizza, Dsquared e Le Silla. Nadege ha sfilato tra le ospiti di Blumarine e Roberto Cavalli con una classe da dieci e lode. Filippa Lagerback è stata avvistata da Blumarine, Roberto Cavalli, Trussardi ed Ermanno Scervino. Ana Laura Ribas non si è persa gli eventi mondani milanesi: dalla sfilata di Laura Biagiotti alle presentazioni di Richmond ed Elisabetta Franchi. E che dire dell'iconico Enzo Miccio? Era ovunque!