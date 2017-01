Da Satta a Pellegrini...bikini hot

Inedite testimonial sexy alla Fashion Week

23/9/2013

foto Olycom

Melissa Satta, Federica Pellegrini, Cecilia Capriotti, Fiammetta Cicogna, modelle super sexy in bikini per un giorno. Alla Milano Fashion Week hanno sfilato tutte, Fede senza scarpe e col cuore che batteva forte, Meli bellissima e con un fisico mozzafiato...

In passerella scalza, con una gonna in stile gitano, Federica Pellegrini ha realizzato finalmente il suo sogno nel cassetto: sfilare. Dalla vasca alla passerella per Raffaela D'Angelo, la campionessa emozionata come per un Mondiale ha detto: "il cuore batte più o meno allo stesso modo".



A suo agio in passerella, su tacchi altissimi e con i bikini Emamò, è apparsa invece Melissa Satta, più sexy e sensuale che mai. Curve perfette, fisico mozzafiato prima con un due pezzi bianco a fascia poi con uno a triangolo verde, pailettes e pietre colorate. Al dito l'anello di brillanti che il suo fidanzato Kevin Prince Boateng le ha regalato per il fidanzamento. Un pegno per una love story che presto avrà il suo coronamento in un matrimonio.



E poi ecco Cecilia Capriotti, seno prosperoso e forme conturbanti in stringati bikini Pin Up e Agogoa . Dopo i tuffi per "Jump! Stasera mi butto", la showgirl è tornata in versione mare, ma questa volta in passerella e con lei ha sfilato anche Fiammetta Cicogna, bellissima e solare in bianco e in azzurro con vaporosi gonnellini di pizzo.