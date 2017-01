Belen e Stefano De Martino, l'album delle nozze

Il party, la prima notte e le ospitate dopo il sì

23/9/2013

foto Splash News

Abito da sogno, festa per tutta la notte, balli sfrenati e ritorno alla normalità. Ecco in un fine settimane il sì di Belen e Stefano De Martino, il party da mille e una notte, il rientro a Milano, le ospitate per la settimana della moda e il lutto in famiglia. Sono stati giorni senza tregua per la showgirl argentina e il marito, tutto minuziosamente documentato da paparazzi e flash.

CHICCHE DAL MATRIMONIO

Del matrimonio più in dell'anno avevamo scoperto quasi tutto prima ancora del fatidico sì, mancavano solo le foto delle nozze, della festa e degli ospiti per completare l'album del gossip. Ora arriva lo speciale di Chi che passo dopo passo ha seguito gli sposi dai preparativi fino ai fuochi d'artificio conclusivi. Qualche chicca dal party, come il ballo sfrenato di Elisabetta Canalis con l'amica Belen con tanto di bacio a stampo sulle labbra e un “ti voglio bene” gridato a squarciagola. O ancora le bomboniere: una scatola in shantung di seta color avorio con i confetti nocciola, bianco, mix alla frutta e cioccolato. E poi la reginetta per un giorno, la damigella scelta dalla sposa: Talitha, figlia del calciatore del Milan Bonera.



OSPITI DA RICHMOND

Finita la festa, Belen e Stefano hanno trascorso la prima notte di nozze a casa, a Milano, con il piccolo Santiago. Domenica pomeriggio erano già in pista, in occasione delle sfilate milanesi. Ospiti da John Richmond hanno sfoggiato il loro sorriso e il loro amore, con De Martino che sfiorava le gambe della neosposa appoggiandole la mano sulle cosce e lei che lo coccolava teneramente.



IL LUTTO DOPO LE NOZZE

A poche ore dal Sì Belen ha annunciato la morte in Argentina del nonno. “Grazie per avermi insegnato a vivere questa vita, a combattere e lottare per tutto ciò che volevo. Tu e la nonna mi avete insegnato l’amore e oggi ne faccio tesoro di tutti i tuoi insegnamenti. Sarai per sempre a farmi compagnia, non ti vedo ancora ma ti sento nel aria. Ti amo e un giorno ci troveremo tutti insieme la sua. Belen” ha scritto su Instagram.