Vladimir Luxuria, l'acconciatura la fa Scanu

Il cantante lanciato da "Amici" torna alle origini e si cimenta in veste di parrucchiere

21/9/2013

foto Facebook

Un parrucchiere davvero di eccezione per Vladimir Luxuria. Ecco infatti Valerio Scanu impegnato a preparare l'acconciatura per la showgirl in vista di una serata. Il cantante lanciato da "Amici" e vincitore del Festival di Sanremo ha infatti un passato da parrucchiere e non ha esitato a spolverare pettine e forbice per un'amica.

Le foto sono state pubblicate sulla sua pagina Facebook da Gennaro Marchere, truccatore dei vip che cura da tempo il look di Luxuria. L'occasione è stata la partecipazione di Scanu al "Gay village" dove, prima di cantare, si è sottoposto alle domande piccanti di Vladimir. E prima di salire sul palco, in camerino ha preso vita questo siparietto, troppo divertente per non essere immortalato.



In questi anni Scanu non ha dimenticato la sua abilità con le forbici, ma è forse la prima volta che lo si vede alle prese con una "testa vip".