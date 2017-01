Belen e Stefano De Martino, notte di festa

Dal velo e la commozione della sposa allo spettacolo di fuochi d'artificio, ecco come sono andate le nozze dell'anno

21/9/2013

foto Dal Web

La grande attesa, poi la gioia e la commozione del tanto sospirato "sì" e quindi, come annunciato, una festa durata fino all'alba. Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le nozze sono state un evento dal primo all'ultimo minuto. E c'è stato spazio anche per il piccolo Santiago, che ha aspettato mamma all'altare in braccio a papà...

Un intero paese blindato, gli occhi di media, social, curiosi. Chi per festeggiare con la coppia, chi per criticarla. In ogni caso questo resta come uno dei "sì" più dilatati, ripresi, nascosti, spiati e fotografati di sempre.



Ogni invitato, da Elisabetta Canalis a Daniele Carlotta (lo stilista), per accedere alla villa ha dovuto fendere a passo d'uomo con il suo Suv due ali di folla curiosa. Quindi scendere dall'auto e arrivare fino all'ingresso (distante tre metri) accompagnato da due hostess con ombrellini bianchi sui quali era stampigliato in modo visibilissimo agli obiettivi dei tanti fotografi il marchio dello "sponsor" dell'evento. L'invitato, poi, scompariva all'interno del parco e per nessuno, ma proprio per nessuno, era più visibile. Tranne che per coloro a cui era stata venduta l'esclusiva dell'evento mondano dell'anno: il settimanale "Chi" e la società di produzione tv che, sul matrimonio di Belen, ha prodotto una vera e propria "docu-fiction".



Ma nell'era dei social mantenere tutto segreto era impossibile. E così ecco che dettagli e qualche scatto della serata non sono mancati. Da Stefano che attende Belen all'altare con in braccio il piccolo Santiago, a Cecilia che regge il lunghissimo strascico alla sorella. Una cerimonia resa particolare da un coro gospel, e da When The Saints Go Marching In all'uscita dalla chiesa con tradizionale lancio del riso.



E poi il ricevimento, lunghissimo e festaiolo. I tavoli (da 10 persone) erano 20, allestiti sotto un tendone bianco, così come le candele e le tovaglie. E prima di darsi alle danze (e a uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato il cielo fino alla Lombardia), la cena, con un menu prettamente a base di pesce (risotto di crostacei, tortelli di scampi, darna di branzino), con una quantità di dolci da far girare la testa (dopo il tradizionale taglio della torta, ovviamente).