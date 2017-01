Sophie Simmons, un lato B che catalizza

La figlia di Gene Simmons dei Kiss alle Hawaii

20/9/2013

foto Splash News

Un lato B come il suo merita un primo piano. E i paparazzi non se lo sono lasciati sfuggire. Lei è Sophie Simmons, perfetta sconosciuta ai più, anche se figlia della celebre rockstar Gene Simmons dei Kiss. Dopo aver partecipato a X Factor Usa la prosperosa "kissina" si è tuffata nelle acque delle Hawaii...

Innegabili le forme conturbanti e generose della biondina, appena ventenne, figlia di Gene Simmons dei Kiss e di una ex modella di Playboy. In in micro bikini con tanga a (s)coprire un lato B XX large, Sophie fa il bagno nell'Oceano con il fidanzato che l'abbraccia con trasporto.



Anche nell'abbraccio amorevole il fondoschiena è in primo piano. Incontenibile, maestoso. Il suo X Factor.