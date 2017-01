Kate Moss sexy, senza reggiseno

Camicia trasparente a Milano

20/9/2013

foto Olycom

Toccata e fuga con siparietto a luci rosse per Kate Moss a Milano. La top model ha presenziato all'inaugurazione della boutique Wetzaman, seducendo tutti con una camicetta trasparente, niente reggiseno e capezzoli in bella vista. Niente di nuovo per la sexy modella amante delle trasgressioni...

In veste di testimonial la bella Kate, 40 anni, è stata ospite dello store di Stuart Weitzman in occasione della settimana della moda milanese. Folla in delirio per lei in via Sant'Andrea, a pochi passi da via Montenapoleone. la Moss come al solito non si è concessa se non per qualche battuta: "Sono felice di tornare a Milano", ha detto ai cronisti.



Look total black con pantaloni neri e camicia trasparente, che lascia poco spazio all'immaginazione. Seno e capezzoli in vista. Un déjà-vu per la sexy modella che ama scandalizzare con look estremi e siparietti a luci rosse e che spesso "dimentica" l'intimo sotto ai vestiti...