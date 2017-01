Kasia Smutniak e Domenico Procacci: altro che crisi!

Vacanze in Salento tra amore e famiglia

20/9/2013

foto Olycom

Kasia Smutniak e Domenico Procacci non sembrano proprio una coppia in crisi! In risposta ai maligni che volevano un flirt tra la bella attrice polacca e l'ex tronista Francesco Arca, i due si sono concessi una vacanza tutta coccole e famiglia. Paparazzati sia dal Settimanale Nuovo che da Novella 2000, i due hanno trascorso qualche giorno al mare insieme alla piccola Sophie, mostrandosi sereni e innamorati.



Il loro legame, nato nel 2011, dura perché lui è riuscito a conquistarla dopo la perdita di Pietro Tarricone. Kasia, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha detto di essersi innamorata di Procacci soprattutto per la sua umanità e intelligenza, nel "comprendere che il dolore con cui convivo non toglie niente al nostro legame, e che il nostro legame non toglie niente a quel dolore".



Bastano questi scatti a smentire le voci, basta osservare come lui le cinge la vita o come, con delicatezza, le accarezza la schiena. Il resto sono solo chiacchiere e pettegolezzi.