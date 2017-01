Belen: "Non vado all'altare incinta"

A Verissimo: "Vorrei presto una sorellina per Santiago"

20/9/2013

foto Olycom

“Non arriverò all'altare in dolce attesa. Vorrei tanto una bambina ma non ci sto ancora provando. Voglio godermi il piccolo Santiago che ha solo cinque mesi. Però vorrei regalargli presto una sorellina, perché avere dei fratelli non ti fa mai sentire sola”. Ecco le ultime indiscrezioni su Belen a poche ore dal matrimonio in un'intervista esclusiva in onda domani alle 16.30 su Canale 5 nello speciale “Verissimo presenta il matrimonio di Belen”.

Ed ecco alcuni retroscena dell'evento più in dell'anno: “Ci saranno 70 bodyguard, perché a volte i paparazzi sono troppo curiosi e non vorrei si nascondessero dietro le piante”. E sul suo sontuoso abito da sposa confida: “L’abito è abbastanza caro, costa quasi 100.000 euro ma fortunatamente me l’hanno regalato”.



IL COMPLEANNO DI BELEN

Poche ore alle nozze dell'anno, ma la festa è già cominciata. Belen ha già festeggiato infatti il suo 29mo compleanno. Ultime ore da "signorina" con il suo clan "circense" e una torta con le candeline. Ma prima una giornata di shopping in tenuta super elegante, camicia, tacchi alti, gonna strettissima, e sexy lato B in mostra.



C’è tutta la famiglia Demartinez alla festa di compleanno della showgirl, che ha anticipato di un giorno lo spegnimento delle candeline per non sovrapporre i due eventi il 20 settembre e che su Instagram posta gli scatti del party. E così eccoli tutti schierati da Adelaide De Martino, a Cecilia e Jeremias Rodriguez, Davide De Martino, fratellino di Stefano, i genitori di Belen, mamma Veronica e papà Gustavo, Francesco Monte, fidanzato della sorellina Rodriguez, e molti altri. Torta, palloncini colorati e un po' di sana ironia al vetriolo: "Per chi si permette di dire che siamo un circo!!!".



SHOPPING PREMATRIMONIALE

Prima della festa però Belen non si è persa l'ultimo giro di shopping pre-nozze per le vie di Milano. Elegantissima in camicetta di seta e gonna bianca con tacchi vertiginosamente alti la showgirl ha sfoggiato le sue curve accanto all'amico stylist e futuro testimone id nozze Giuseppe Dicecca. La gonna strettissima ha catalizzato i flash dei paparazzi. Belen non ha fatto nulla per impedirlo. Mosse sexy, mani sul lato B sempre ben in mostra e alla mercé dei paparazzi. Al matrimonio pare che l'abito scelto dalla showgirl sia particolarmente sobrio, e allora Belen non rinuncia alla sua proverbiale sensualità mettendo in mostra le sue curve prima delle nozze.