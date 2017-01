Melissa Satta, che miniabito inguinale!

"Non sono incinta, ma voglio sposarmi presto"

20/9/2013

foto Instagram

Tacchi da capogiro, mini abito inguinale e gambe chilometriche. Melissa Satta arriva alla sfilata Just Cavalli, presentata all’Arco della Pace, con il piglio di una vera star. Ma basta una domanda di Tgcom24 su Boateng per farla sciogliere: “Non sono incinta – dice ridendo - Nozze in vista? Magari”. Da quando Kevin Prince Boateng si è trasferito in Germania lei fa la pendolare, ma confessa: “Sono zingara dentro. Mi piace viaggiare”.

L’abito è davvero osé e anche la ex velina ammette: “Ho osato un po’ oggi”. Quando si siede non riesce neppure ad accavallare le gambe, le tiene di lato appiccicate una all'altra per non mostrare la visione degli slip ai flash che l’assediano. “La donna di Cavalli è tante cose insieme: sexy, elegante, divertente”. E lei pare interpretarla alla perfezione.



“Boateng mi apprezza così come sono, semplice, non devo indossare abiti esagerati o corti per sedurlo, mi apprezza quando sono super naturale” rivela Melissa. La lontananza tra i due – lui gioca nello Shalke 04 e si è trasferito in Germania, lei è rimasta a Milano per lavoro – non sembra turbare la loro serenità. “Faccio la pendolare, ci sono la metà delle mie cose qua e una metà là” aggiunge mentre sogna le nozze. “Ci vuole un po’ di tempo per organizzarle” spiega.