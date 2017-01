Belen e Stefano, finalmente sposi!

Ecco tutti i dettagli del loro sogno d'amore

20/9/2013

foto Twitter

Doveva iniziare alle 18 ma la sposa, come da tradizione, si è fatta aspettare. Ora però nell'abbazia di Comignago Stefano De Martino e Belen hanno coronato il loro sogno d'amore. A celebrare le formule il parroco di Comignago Benigno Sulis e il padre francescano Luigi Rossi. Belen ha percorso la navata fino a raggiungere, Stefano che, visibilmente commosso, ha alzato il velo accompagnato dall'applauso di tutti gli invitati.

Un matrimonio macina soldi per i neo sposi - Ogni invitato, da Elisabetta Canalis a Daniele Carlotta (lo stilista), per accedere alla villa ha dovuto fendere a passo d'uomo con il suo Suv due ali di folla curiosa. Quindi scendere dall'auto e arrivare fino all'ingresso (distante metri tre) accompagnato da due hostess con ombrellini bianchi sui quali era stampigliato in modo visibilissimo agli obiettivi dei tanti fotografi il marchio dello "sponsor" dell'evento. L'invitato, poi, scompariva all'interno del parco e per nessuno, ma proprio per nessuno, era piu' visibile. Tranne che per coloro a cui era stata venduta l'esclusiva dell'evento mondano dell'anno: il settimanale 'Chi' e la società di produzione tv che, sul matrimonio di Belen, ha prodotto una vera e propria 'docu-fiction'.

Nessuna foto nemmeno dell'abito bianco. Si sa solo che le è stato regalato, e per fortuna, visto il costo di quasi 100.000 euro. L'unico dettaglio che era già stato rivelato era la scelta dei particolari in pizzo degli anni '40. Entrambi sono già usciti a salutare i fan, accorsi numerosi intorno alla Villa. Sorridenti hanno ringraziato mentre lei, civettuola, ha aggiunto: "Scusate, ma devo andare a cambiarmi". Belen, secondo le indiscrezioni di Verissimo, ha percorso la navata sulle note della canzone di Damien Rice, "The Blower's Daughter", preferita al posto della classica Marcia di Radetzky.



La loro favola d'amore è proseguita nel giardino di Villa Giannone a Comignago.Una cerimonia in pieno stile gitano che ricorderà l'estate di Formentera, isola amata dagli sposi. Il menù internazionale unirà i sapori sudamericani a quelli partenopei, con un occhio di riguardo per i dolci. Fuochi d'artificio per il taglio della torta e musica dal vivo, per ballare a piedi nudi tutta la notte.