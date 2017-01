Aida Yespica, seno in fase esplosiva

Super sexy in abito bianco a Milano

19/9/2013

foto Olycom

Indossa un abitino bianco, corto e strategicamente "tagliato" in mezzo ai seni strizzati e sul punto di uscire dalla maliziosa fessura. Anche vestita Aida Yespica è più sexy che mai. E tra uno shooting a Malibu e la Milano Fashion Week, la showgirl sfoggia il suo lato più bollente: il décolleté.

Rifatto, e non solo una volta, ma sicuramente ritoccato molto bene e tra i più ammirati e seducenti dello showbiz. La bella showgirl venezuelana lo sa e non trascura occasione per metterlo in mostra. Persino con un abito "abbottonato" e casto come quello che indossa a Milano, l'abbondanza e la prosperità del suo décolleté è innegabile. E quella intrigante fessura posta proprio sul petto, da cui i seni sembrano voler sgusciare fuori e far capolino, è sensuale e sexy al punto giusto per far volare l'immaginazione.