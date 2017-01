Selita Ebanks, sotto il vestito... niente!

Spacco audace, la top è quasi nuda

19/9/2013

foto Splash News

L'ex angelo di Victoria's Secrets colpisce ancora. Selita Ebansk, la modella dalla pelle d'ebano che sfilava con le ali si è presentata al Cipriani di New York con una mise che ha lasciato tutti senza fiato. Le trasparenze audaci sull'abito scelto dalla top lasciano scoperto tutto il lato destro e balza agli occhi l'assenza della biancheria intima. Selita, maliziosa, sa bene come incantare gli ospiti della serata.



Gambe lunghissime e seno esplosivo, il tessuto stretto del vestito sembra non poter fare a meno di evidenziare la silhouette da sogno erotico della modella. In fondo, un angelo, è per sempre...