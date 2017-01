Alessia Marcuzzi tra le braccia di un altro

Intanto dj Francesco se la suona da solo

19/9/2013

foto Instagram

Per tutta l'estate si era sperato in un ritorno di fiamma ma ora, dopo le foto di Novella 2000, sembra davvero impossibile: Alessia Marcuzzi abbraccia un altro. Giovane, capello sbarazzino e occhiali da sole, il tipo ricorda vagamente dj Francesco, il suo ultimo vero amore. Intanto Facchinetti, alla Vogue Fashion Night, si consola con l'unica donna che non l'ha mai lasciato: la musica. A scaldare il suo cuore ci pensano i vinili.



Dopo le vacanze a Londra c'era stato un riavvicinamento tra i due, per il bene della loro piccola Mia. La fiamma della passione tra Ale e Fra pareva non essersi ancora spenta e i più romantici ci avevano subito sperato. La Marcuzzi però, si era subito affrettata a specificare che i cinguettii non si riferivano alla sua situazione sentimentale ma erano solo "delle belle parole di una canzone". Dopo queste foto però, sembra chiaro che qualcosa bolle in pentola, solo che non ha le sembianze di Facchinetti. Ale vuole ricominciare e questo dolce abbraccio potrebbe essere il primo passo di un grande amore.



Lui, dal canto suo, sostiene che l'unica donna nel suo cuore è la figlia anche se poi spuntano le foto social in compagnia di Alessia Ventura. Solo pettegolezzi? Non è dato saperlo ma a giudicare le foto postate dal cantante a scaldarlo ci pensano il sole e la musica, non le donne.