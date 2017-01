Francesca Chillemi, gambe in primo piano

A Tgcom24: "Non si può essere Miss Italia a vita"

19/9/2013

foto Ufficio stampa

Saran belli gli occhi di Francesca Chillemi ma le gambe a lei piacciono di più. E' questa la parte del corpo che l'attrice mette in primo piano. E a ragione. Tra poco comincerà le riprese della terza stagione di "Che Dio ci aiuti" e del suo periodo da reginetta di bellezza dice a Tgcom24: "Non si può essere Miss Italia a vita".

Continuerai a fare la spola New York-Italia oppure ti solletica l'idea di trasferirti negli States?

"Non ci ho nemmeno pensato. Per ora mi piace fare avanti e indietro, così prendo il bello e il brutto di entrambe le nazioni".



C'è qualcosa che ti manca del tuo anno da Miss Italia?

"Non puoi essere Miss Italia a vita. Ho vissuto l'esperienza come andava fatto. L'ho superata e ho avuto un nuovo inizio".



Qual è la tua massima ambizione?

"Fare bene il mio lavoro e migliorarmi ogni giorno di più".



Progetti in amore... "Sposami" è solo il titolo di una serie oppure anche un progetto in vista?

"E' un po' il sogno di tutte le donne. Il titolo della serie, però, è solo un caso... Non l'ho di certo cercato".



Tra i vip è un periodo di fiocchi rosa e azzurri...

"Ma io sono sempre contro corrente. Non ho ancora imparato a fare la cosa giusta..."



Ma prima di avere un figlio vorresti il matrimonio?

"Sarebbe più bello essere sposati ma non escludo la possibilità di poter avere un bebè prima".



Sei sensuale per il brand Cannella... Quale look scegli per sedurre il fidanzato?

"In linea di massima, mantengo il mio modo di vestire che è sempre femminile. Ma il primo appuntamento con il mio ragazzo (Jonathan Chetrit, con cui sta insieme dal 2012) è stato a una partita di basket, quindi ero in mise sportiva".



Quale parte del corpo metti in primo piano?

"Non c'è qualcosa che preferisco in assoluto ma cerco di valorizzare le gambe".



Sei un tipo geloso?

"Sì, ma perché ci tengo e solo se è il caso di esserlo".



Maria Rosa Pavia