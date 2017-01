Vanessa Gravina resta in topless a Gaeta

L'attrice con il nuovo fidanzato Domenico

19/9/2013

foto Settimanale Nuovo

A condurre il "gioco amoroso" è lei, la bella Vanessa Gravina, spiata a Gaeta con il suo fidanzato, Domenico Pimpinella. Prima un bagno, poi lei lo conduce in un luogo appartato, tra le rocce, coccole, un bacio appassionato, sguardi innamorati e quindi via il reggiseno. Vanessa resta in topless, Domenico la guarda e aspetta la prossima mossa...

La loro love story è relativamente nuova, l'attrice, 39 anni, e Pimpinella, 40 anni, manager della Fondazione Musica per Roma, sono insieme dal 2011, poco dopo la fine della lunga relazione, durata dieci anni, di Vanessa con Edoardo Siravo. Ma i due sono riuscita a tenersi ben lontani dai riflettori fino ad ora. E se con l'ex, Siravo l'attrice continua ad avere una bella relazione di amicizia, ma soprattutto professionale, con Domenico fa davvero sul serio: "Il matrimonio è nei nostri progetti", ammette la Gravina a Settimanale Nuovo e aggiunge: "Ho quasi paura ad ammetterlo, ma credo che Domenico sia l'uomo della mia vita".



E per il suo 40esimo compleanno a gennaio la coppia potrebbe anche regalarsi un figlio: "Ci stiamo provando...". Intanto, come mostrano gli scatti in esclusiva pubblicati dal settimanale la bellissima attrice sa come sedurre il suo uomo. Eccola in versione famme fatale nelle acque di Gaeta. La sequenza di immagini è più che eloquente, Vanessa, super sexy in bikini, sfoggia un fisico invidiabile, e, consapevole delle sue armi seduttive porta il suo Domenico alla "perdizione". Appartati tra le rocce in mezzo al mare ,dopo un lungo bacio appassionato lei resta in topless e mostra un seno tonico, da coppa di champagne. Lui la guarda ammirato e attende di perdersi con lei in questo gioco malizioso ed erotico.