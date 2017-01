Belen si commuove alle prove delle nozze

La Rodriguez piange quando indossa il suo abito bianco

19/9/2013

foto Tgcom24

Belen sceglie con il cuore. Così la scelta del suo abito da sposa che indosserà domani per il grande evento è stata dettata dai sentimenti oltre che dall'emozione di un modello ricercato e sontuoso di Daniele Carlotta. Il giovane stilista siciliano ha raccontato a Tgcom24 come è nato “l'amore” con la Rodriguez: “Le ho proposto un abito con particolari in pizzo degli anni quaranta. Belen se ne è innamorata pensando ai pizzi e alla nonna”.

Belen e Daniele si sono conosciuti grazie ad amici comuni, lui le ha preparato alcuni abiti per Colorado, lei li ha subito apprezzati. Poi è arrivato il momento di pensare alle nozze e la showgirl è stata sommersa di proposte di abiti da favola da tutte le grandi griffe. Lei ha proposto a Carlotta di disegnare qualche proposta. Detto fatto. Daniele ha realizzato una decina di bozzetti, di cui due hanno colpito subito la fidanzata di Stefano De Martino. Ma quando ha visto il pizzo ricercatissimo e romantico non ha avuto dubbi.



“C'è un filo conduttore che ci lega, perché l'abito che ho scelto dall'archivio della mia sartoria è in pizzo francese degli anni 40, quando lo ha visto, si è commossa, le ricordava la nonna, e non ha avuto dubbi... Si è commossa tantissimo anche durante la prova generale, non la smetteva più di piangere” racconta lo stilista.



”E' un abito lungo e solenne, tradizionale. E' color avorio, ha un corpetto di pizzo francese, le maniche trasparenti ed è scollato sulla schiena. Sontuoso ma castigato: Belen è argentina, tradizionalista, vuole un matrimonio regale e per questo mi ha chiesto un abito solenne, da cerimonia".



Ma non sarà il solo abito del grande giorno. “Ci sarà anche un secondo abito: sempre bianco, in stile gitano, con swarovski, dettagli in oro giallo e 20 metri di chiffon” rivela Carlotta.