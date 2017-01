Victoria Silvstedt in versione fetish a Soho

11:31 - Abbandonate le calde spiagge di Miami la ritroviamo a passeggiare per le vie di Soho, il quartiere dello shopping di New York. Victoria Silvstedt si concede una giornata in relax con un look a dir poco aggressivo: leggings neri di pelle, scarpe fetish dal tacco vertiginoso e un toppino che lascia intravedere i capezzoli. Niente reggiseno per la giunonica svedese e i fotografi ringraziano.



Fisico statuario e gambe lunghissime, la Silvstedt con questo look trasgressivo non è certo passata inosservata. La sua falcata da top, incorniciata dalle scarpe tutte stringhe e tacco a spillo, ha incantato i passanti, anche se il piede sembra avere un piccolo cedimento...