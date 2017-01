Zucchero Fornaciari si mette a quattro zampe

E si fa "incremare" dalla sua Francesca

18/9/2013

foto Chi

Un inedito Zucchero Fornaciari in versione sirenetto "appesantito" e alla completa mercé della compagna Francesca Mozer. Eccoli durante le ultime vacanze a Formentera mentre lei è intenta a “incremarlo” contro le scottature. Lui lascia fare e si mette anche a quattro zampe...

Zucchero, 57 anni e Francesca 45 sono insieme da ben 22 anni, ma lei non si è ancora stancata di prendersi cura di questo suo compagno “ribelle”, che negli ultimi anni ha messo su qualche chilo di troppo e in costume sfoggia un fisico tutt'altro che tonico, e con fare materno se ne occupa come si fa con un bambino, spruzzandogli la crema su tutto il corpo.



Lui lascia fare, si mette a quattro zampe e si fa spalmare la protezione dappertutto, deponendo le armi. Il potere è nelle mani di Francesca e Zucchero lo sa. Forse il segreto della loro solida unione è proprio questo.