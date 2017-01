Nina Moric, incidente stradale con il marito

La coppia rimedia qualche ferita ma cinguetta ai followers

18/9/2013

“Questo è stato il nostro miracolo, ora non ci dividerà nessuno” cinguetta Nina Moric poche ore dopo l'incidente stradale che ha visto coinvolto il Suv su cui viaggiava insieme al marito (sposato in Cambogia in estate) Massimiliano Dossi. La ex moglie di Fabrizio Corona e Dossi sono stati portati in ospedale perché lei ha rimediato un colpo di frusta e lui varie escoriazioni al viso, prontamente documentate su Twitter con una foto della coppia.

L'auto di Nina e Massimiliano è uscita fuoristrada a Desenzano del Garda. Lo spavento deve essere stato grande e ora la Moric ringrazia Dio che entrambi se la siano cavata con poco. “Tagli in tutta la testa e su viso + collare, non ti basta?” scrive ai followers che chiedono di sapere come sta. Ma la brutta avventura è anche l'occasione per pensare ai sentimenti veri. Come quelli che prova Nina per il suo Massimiliano.



”L'incidente stradale accaduto ieri sera con mio marito Massimiliano ci ha uniti ancora di più. Una preghiera di amore a Dio che ci ha protetti – scrive la ex modella – Eccoci adesso, sarà per sempre”. Poi posta una foto di nove anni prima che li ritrae insieme a un evento e cinguetta: “Tutto è cominciato 9 anni fa, era già tutto scritto. Avevamo avuto bisogno di perderci di vista per qualche tempo per capire che ci saremmo mancati per il resto della vita”.