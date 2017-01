Barbara d'Urso e il suo nuovo amore Felice

L'avvocato conquista il cuore di Carmelita

18/9/2013

foto Instagram

Quarantenne, ligure e di professione avvocato: sono queste le caratteristiche di Felice Massa, nuovo amore di Barbara d'Urso. I due si sono incontrati la scorsa primavera, l'occasione era una cena di amici in comune, ed è stato subito feeling. La conduttrice però, visti i precedenti, c'era andata con i piedi di piombo e non aveva fatto trapelare alcuna indiscrezione. Ora, però, è ufficiale: i due fanno coppia fissa.



I fotografi di Chi li avevano già immortalati lo scorso giugno mentre erano a cena al "Cavallini". Dagli scatti rubati si riusciva già a intravedere gli sguardi complici dei due. Lui, sorriso sornione e grande sex-appeal, vanta tra le sue conquiste anche Melita Toniolo eppure gli amici più stretti confessano che ha sempre avuto un debole per la bella conduttrice.

Dopo un'estate passata al Forte, Barbara è tornata al lavoro e, per festeggiare i successi del suo "Pomeriggio 5", è uscita a cena con gli amici di sempre. Insieme a lei, il suo nuovo amore, accolto da tutti con estrema naturalezza. Finalmente splende il sole anche nel cuore di Barbara, che sembra aver ritrovato il giusto motivo per sorridere.