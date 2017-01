Belen manda Milano in tilt

Folla in delirio per la showgirl alla Vogue Fashion Night

18/9/2013

foto Olycom

Prove di folla in delirio per Belen, che a due giorni dal matrimonio, ha mandato Milano letteralmente in tilt, durante la Vogue Fashion’s Night. Un anticipo di quello che presumibilmente succederà venerdì, per le nozze dell'anno. Un pubblico da stadio che la osanna e cerca di rubare uno scatto... ad ogni sua apparizione lo show è garantito.

Davanti al negozio “Glamour in Rose”, in via Solferino, nel capoluogo lombardo la showgirl argentina, leggings neri di pelle e una canotta da basket col suo marchio !M?ERFECT stampato sopra, ha presentato le novità del brand, una capsule collection di borse in limited edition. Poi canotte personalizzate in tempo reale col nome del cliente per tutti i fortunati che sono riusciti ad entrare nel negozio. Una folla da stadio a soli due giorni dall'evento dell'anno.



E su Instagram la showgirl posta uno scatto più che eloquente del suo grado di emozione, un negozio pieno di rose bianche e un semplice commento: "-2 Sono una sposa impazzita!". Come i suoi fans!