Raoul Bova e Chiara Giordano, aria di crisi

Dopo 13 anni d'amore i due sempre più lontani

17/9/2013

foto LaPresse

Aria di crisi in casa Bova. Raoul e la moglie Chiara Giordano, secondo quanto racconta Chi, da questa estate trascorrono sempre meno tempo insieme. Lui impegnato sul set, lei con i figli. Proprio per tutelare la riservatezza dei bambini, la Giordano ha dichiarato al settimanale: “Non amiamo interviste che parlino di noi, soprattutto in questo momento”. Forse la lontananza tra i due, sposati da 13 anni, ha giocato a loro sfavore.

“I bambini devono restare fuori da tutto” ha aggiunto Chiara. Intanto se le voci fossero confermate sarebbe un altro brutto colpo per le coppie dello showbiz, dopo la recente separazione di Monica Bellucci da Vincent Cassel. Raoul di recente aveva fatto spaventare i fan perché ricoverato d'urgenza in ospedale. Poi la notizia si è affievolita e i timori per la sua salute per fortuna sono svaniti. Pare che l'attore sia stato portato in ospedale per accertamenti ma con una breve terapia antibiotica si sia ripreso.