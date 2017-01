Kelly Brook, pizzo bianco proprio lì

Slip in vista per la coniglietta londinese

17/9/2013

foto Olycom

La giunonica Kelly Brook è impeccabile in un tubino grigio perla con borsa Chanel bianco panna. Peccato che, appena entra in auto, l'orlo della gonna si accorcia irrimediabilmente e mostra lo slip in pizzo bianco. I paparazzi, appostati all'uscita dell'elegante ristorante londinese dove Kelly ha cenato, immortalano il panorama non lesinando lo zoom e i flash.

Non è la prima volta che si vede l'ex coniglietta Kelly Brook in biancheria intima. Ma lo scatto rubato tra le gambe della showgirl ha un altro sapore. A stupire, il colore candido e il pizzo romantico scelto dalla bomba sexy. Lingerie quasi matrimoniale che contrasta con la fisicità sexy della modella.