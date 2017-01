Carolina Marconi, capitana sexy per la Roma

La ex gieffina dai tacchi ai tacchetti

17/9/2013

Nuovo acquisto nella squadra della Capitale. Con la maglia numero 10 della Roma scende in campo Carolina Marconi. L'esuberante e prorompente ex gieffina, modella e showgirl dalle forme giunoniche e dalle curve travolgenti, posa social con la divisa giallorossa e viene letteralmente coperta dai complimenti dei tifosi. Pare che abbia portato fortuna alla sua squadra di calcio e allora via libera alle pose con i “tacchetti”.

Dopo averla ammirata in bikini da urlo o in abiti mozzafiato che sottolineano le sue forme intriganti, ecco una sbalorditiva Carolina in maglia e pantaloncini ammiccare all'obiettivo e conquistare una valanga di tifosi romanisti. I calzettoni bianchi al ginocchio valorizzano poco le sue gambe sinuose, ma in compenso un sorriso contagioso conquista i flash. Sensuale, sexy, ma soprattutto una tifosa doc che scende in campo per la sua squadra del cuore.