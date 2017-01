Francesco Facchinetti, di Alessia in Alessia...

Scatti social con la Ventura

17/9/2013

foto Instagram

Se un possibile ritorno di fiamma tra Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi sembra da escludere, il dj non si arrende e passa ad un'altra Alessia. La nuova Ale in questione è la Ventura, bruna invece che bionda ma pur sempre molto bella.. Sul suo Twitter ecco comparire alcuni scatti insieme a Fra...

In realtà Facchinetti e la Ventura sono stati i due ospiti d'eccezione, la scorsa settimana, di un party esclusivo e pieno di vip a Milano per la presentazione di WeChat, la nuova applicazione per la comunicazione sociale per mobile.



Niente di "preoccupante" né di sospetto, ma è bastato vedere i due insieme negli scatti social perché il gossip decollasse. E che Facchinetti passi da un'Alessia ad un'altra, showgirl anche lei e molto bella, non suona nemmeno male!