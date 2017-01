Nicole Minetti, tutti gli scatti da Ibiza

La showgirl in esilio dorato a villa Cipriani

17/9/2013

foto Instagram

Nicole Minetti è tornata. Anche se lo scatto social dell'amico Luca Pedrini mostra una Minetti decisamente low profile rispetto ai tempi d'oro. In posa insieme agli amici di sempre, la showgirl sfoggia un look decisamente poco appariscente: occhiali da nerd e canotta. Un sorriso al posto delle solite labbra a bacio e già si rimpiange il passato, quando ci deliziava con i suoi siparetti hot davanti allo specchio.



Lei vuole ricominciare, lontano da tutto e da tutti, soprattutto dagli scandali. In esilio volontario nella villa di Giuseppe Cipriani, la Minetti raccoglie i pezzi e aspetta il momento giusto per reinventarsi. Niente di nuovo, Nicole non è certo il tipo che si perde d'animo. Non importa se in America o ad Ibiza, di lei si sentirà parlare ancora...