Michelle Hunziker pronta a partorire

In centro per fare shopping

17/9/2013

foto Olycom

Se i calcoli sono giusti e il concepimento della bimba in arrivo fosse avvenuto il giorno del suo compleanno, come lei ha dichiarato, Michelle Hunziker dovrebbe partorire intorno al 24 settembre, alla clinica milanese la Madonnina. Il pancione è lievitato, ma Michelle è in splendida forma e in leggings e maxi shirt si rilassa in centro con le amiche. E dall'Instagram della figlia Aurora spunta un tenero scatto della mamma con la pancia scoperta.

Aurora l'ha postato un po' di settimane fa e ritrae mamma Michelle in reggiseno, gli occhi chiusi, il barboncino di casa in braccio e il pancione in bella vista, scoperto e già extra large. Amore di figlia. Ma adesso il termine è quasi arrivato, la gravidanza agli sgoccioli e per la bella conduttrice svizzera questi sono proprio gli ultimi giorni di pancione. In un'intervista alla Bild era stata la Hunziker stessa a dichiarare che il bebè in arrivo era stato concepito il giorno del suo compleanno a Palermo. “L'idea che mia figlia è stata concepita a Palermo il 24 gennaio, giorno del mio compleanno, mi piace molto. Quando Tomaso l'ha saputo si è piegato in due dalle risate".



Se tutto fosse vero allora Michelle avrebbe ancora solo una settimana di dolce attesa prima del parto. Tutto è pronto però e la showgirl è in ottima forma, praticamente perfetta, solo addolcita dalla bella rotondità del ventre. In centro a Milano la Hunziker con alcune amiche si rilassa tra shopping e un pranzo con Afef e Franca Sozzani. Per ora però niente stop al lavoro, a "Striscia la notizia", saranno lei e Virginia Raffaele ad aprire la stagione 2013/2014, il 23 settembre, accompagnate da due velini. Il tempo di partorire e poi Michelle tornerà in coppia con Ezio Greggio che condurrà il tg satirico di Canale 5 sino a fine anno. Michelle è proprio una Superwoman!