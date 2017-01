Melissa Satta e la ginnastica tedesca

La modella si allena mentre aspetta il Boa

17/9/2013

foto Instagram

Melissa Satta è andata a trovare il suo Prince a Dusseldorf. Da quando Kevin Boateng si è trasferito in Germania per giocare nello Shalke 04 la modella fa avanti e indietro da Milano ogni volta che può. Sempre bellissima, Melissa si allena anche in terra straniera: corsa sul tappeto, pesetti e macchine, la modella sa bene come mantenersi in forma. Un fisico così perfetto le deve costare parecchia fatica.



Smentita la voce sulla sua presunta gravidanza, la modella ha ripreso a lavorare a pieno ritmo ed orgogliosa mostra i suoi muscoli in uno scatto social. Pochi giorni insieme per la coppia: Prince è impegnato con gli allenamenti mentre Melissa sarà protagonista a Milano per la settimana della moda. Niente paura, i due hanno intenzioni serie e la distanza non sembra preoccuparli. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, l'ex velina posta foto: non vede l'ora che il Boa torni a casa...