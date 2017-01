Guendalina Tavassi posa col pancione

Su Facebook: "Non vedo l'ora nasca Chloe"

16/9/2013

foto Facebook

Il termine è a fine mese, ma Guendalina Tavassi non ce la fa proprio più: "Manca sempre meno al grande giorno, non vedo l'ora nasca Chloe", cinguetta l'ex gieffina che su Facebook posta un autoscatto allo specchio del suo pancione scoperto.

Gravidanza agli sgoccioli quindi per la bella Guendalina, 27 anni, che in leggins super aderenti e bikers con le borchie sfoggia una splendida forma e il super pancione, che fa capolino dalla t-shirt corta. I fan approvano e all'unanimità si complimentano notando come la gravidanza abbia reso l'ex naufraga ancora più bella. Il bebè sarà una femmina, la seconda dopo Gaia, nata dalla precedente relazione con Remo Nicolini, e si chiamerà Chloe, in onore della bisnonna del marito, l'imprenditore napoletano Umberto D'Aponte. Ma che nessuno pensi che il nome sia copiato: “Lo so che anche la figlia di Guendalina Canessa si chiama così, ma noi non abbiamo copiato nessuno”, precisa la Tavassi sul social.



Il suo matrimonio con D'aponte, che ha un anno più di lei, è stato probabilmente uno dei più chiacchierati della primavera scorsa, visto che i due si conoscevano da pochi mesi. Ma il feeling e l'intesa di coppia sembrano immutati e adesso che i due si preparano a diventare genitori insieme i fan si augurano che la loro unione diventi ancora più solida.