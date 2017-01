Pippa Middleton, matrimonio da invitata

La trentenne partecipa ma mai da protagonista

16/9/2013

foto Olycom

Pippa Middleton fa la sua presenza al matrimonio di Laura Marsham e James Meade. Tra gli altri, anche il principe William e suo fratello Harry. La sorella minore di Kate sembra essere condannata al ruolo che le ha dato la fama, quello di invitata. Quando varcherà la navata con un abito bianco? Secondo i rumors dovrebbe "accasarsi" la prossima primavera...

Pippa, comunque, dà sempre il meglio di sé in queste occasioni. La più piccola delle Middleton ha scelto un abito in pizzo blu lungo fin sotto il ginocchio e un cappellino rivestito di piume. L'unica a mancare in queste nozze è Kate, alle prese con il Royal Baby.